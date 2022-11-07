Новиков: «Вашингтон» погорячился, что отпустил Самсонова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова и рассказал, что 25-летний вратарь отлично подходит клубу.

«Самсонов — способный парень. «Вашингтон» погорячился, что отпустил его. Но это бизнес, спорт. В том, что он пока не вышел на свой уровень, который довольно-таки высок, я не сомневаюсь. И переход в «Торонто» — эту легендарную и великую команду — может придать ему глоток свежего воздуха. Илья почувствовал город, команду и раздевалку. Его игра преобразилась, она стала живее и веселее. Самсонова приняла команда, его полюбил город и болельщики. У него были прекрасные матчи. «Торонто» вместе с ним заиграл по-другому.



То, что он получил травму — это очень жаль. Мы обрадуемся за Илью, если он начнет переписывать историю этого клуба, который уже давно ничего не добивался. Для меня совершенно очевидно, что Самсонов нашёл свою команду, а команда нашла своего вратаря. К сожалению, травма немножко выбила его из ритма, но мы будем надеяться на то, что он поправится и заиграет. Мне было приятно видеть, как в Торонто его поддерживают команда и болельщики», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Самсонов в текущем сезоне сыграл за «кленовых листьев» восемь матчей и одержал шесть побед с процентом отражённых бросков — 92,1 и коэффициентом надёжности — 2,23.