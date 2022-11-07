«Трактор» второй раз в сезоне обыграл новосибирскую «Сибирь»

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Алексей Бывальцев с передач Владимира Ткачёва и Сергея Телегина. Спустя 10 минут равенство в счёте восстановил нападающий «Сибири» Никита Шашков с передач Тревора Мёрфи и Никиты Ефремова. На последней минуте первого периода «Трактор» вновь вывел вперёд форвард Кирилл Капустин с передач Сергея Шумакова и Петра Хохрякова. Через 20 секунд третью шайбу хозяев забросил нападающий Михаил Котляревский с передач Михаила Горюнова-Рольгизера и Андрея Стася.

За две минуты до конца третьего периода нападающий сибиряков Дмитрий Овчинников с передач Владимира Бутузова и Дениса Голубева сократил отставание до минимума.

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Следующий матч «Трактор» проведёт 10 ноября в гостях с «Адмиралом». В этот же день «Сибирь» примет московское «Динамо».