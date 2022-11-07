Тренер «Сибири» Мартемьянов: был шансик на ничью, но не хватило свежести и концентрации

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) и объяснил, что в пропущенных шайбах нет вины голкипера сибиряков Дениса Костина.

«Тяжёлый матч выдался для нашей команды. Нелёгкое турне для нас было. К сожалению, нам не хватило эмоций и правильной игры в обороне, а наши ошибки соперник моментально использовал. «Трактор» — мастеровитая команда, знают, что они хотят. Благодарен парням, что шли до конца, лезли на ворота. Всё-таки был шансик зацепиться за ничью, но… повторюсь, не хватило ни свежести, ни концентрации. Благодарю команду и болельщиков, которых было не так много, но их было слышно. Спасибо за поддержку! Мне не стыдно за игру своего коллектива.

«Трактор» сыграл грамотно, раз у нас было не так много моментов? Мы с первых минут начали прессинговать, играли в зоне «Трактора». Голы немного остудили наш пыл.

«Сибирь» всегда хорошо играла против «Трактора» в третьих периодах. Что говорили команде в перерыве? Что терять уже нечего, надо лезть туда, бросать. К сожалению, не всё доходило до ворот.

Не было ли желания выпустить Красоткина чуть раньше? Я бы не стал винить вратаря в голах. Там пулю запустили «с усов» в девятку, очень сложный бросок из-под клюшки. Прострел вдоль ворот залетел в пустые, и выход один на один — это ошибка защитников», — приводит слова Мартемьянова сайт «Сибири».

Новосибирский клуб после этого поражения занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 33 очка.