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Дубль Дроздова в третьем периоде помог «Салавату» одержать гостевую победу над «Куньлунем»

Дубль Дроздова в третьем периоде помог «Салавату» одержать гостевую победу над «Куньлунем»
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Куньлунь» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) одержали гости.

На второй минуте матча первый гол забил форвард гостей Шакир Мухамадуллин с передачи Данила Аймурзина. Всего через 10 секунд восстановил равенство в счёте Паркер Фу с передачи Клиффа Пу.

Во втором периоде команды не смогли забросить ни одну шайбу.

На седьмой минуте третьего периода «Салават Юлаев» вновь вывел вперёд форвард Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Данила Аймурзина. На 15-й минуте третьего периода Дроздов забросил третью шайбу уфимцев, оформив дубль. На последней минуте третьего периода счёт 4:1 сделал Григорий Панин, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Мухамадуллин (Аймурзин) – 01:21 (5x5)   1:1 Фу (Пу) – 01:31 (5x5)   1:2 Дроздов (Кулёмин, Аймурзин) – 45:52 (5x4)   1:3 Дроздов (Мухамадуллин) – 54:22 (5x4)   1:4 Панин (Кулёмин, Дроздов) – 59:38 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Куньлунь» проведёт 10 ноября дома с «Автомобилистом». 11 ноября «Салават Юлаев» примет омский «Авангард».

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