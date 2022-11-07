Дубль Дроздова в третьем периоде помог «Салавату» одержать гостевую победу над «Куньлунем»

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Куньлунь» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) одержали гости.

На второй минуте матча первый гол забил форвард гостей Шакир Мухамадуллин с передачи Данила Аймурзина. Всего через 10 секунд восстановил равенство в счёте Паркер Фу с передачи Клиффа Пу.

Во втором периоде команды не смогли забросить ни одну шайбу.

На седьмой минуте третьего периода «Салават Юлаев» вновь вывел вперёд форвард Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Данила Аймурзина. На 15-й минуте третьего периода Дроздов забросил третью шайбу уфимцев, оформив дубль. На последней минуте третьего периода счёт 4:1 сделал Григорий Панин, забив в пустые ворота.

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Следующий матч «Куньлунь» проведёт 10 ноября дома с «Автомобилистом». 11 ноября «Салават Юлаев» примет омский «Авангард».