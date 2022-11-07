НХЛ назвала имена трёх звезд прошедшей недели

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх звезд прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон. В матче с «Флоридой Пантерз» (3:4 Б) шведский игрок «акул» забросил одну шайбу. Этот гол стал для шведа десятым в текущем сезоне и четвёртым подряд. Благодаря этому Карлссон стал рекордсменом НХЛ с момента окончания Второй мировой войны по количеству голов в исполнении защитника в первых 13 играх чемпионата.

Второе место занял форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал восемь очков в вынесенных матчах с «Коламбусом» в Финляндии и установил рекорд НХЛ по очкам в играх за пределами Северной Америки.

Первой звездой недели признан нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший 8 (4+4) очков в трёх матчах.