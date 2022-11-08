Самый результативный защитник КХЛ рассказал, следит ли за своими преследователями
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Канадский защитник новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи рассказал, следит ли за своими преследователями в гонке бомбардиров.
«Слежу ли я за защитниками Прессом, Шулаком, Никишиным, которые немного отстают от меня по очкам? Я немного смотрю хайлайты, смотрю, кто как сыграл в конце дня. Если останусь в топе в конце сезона – здорово, если нет – ничего страшного. Главное — чтобы побеждала команда, войти в топ-3 (Восточной конференции. – Прим. «Чемпионата»). У нас много хороших игроков, хорошее большинство, нужно продолжать в том же духе», – сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с Тревором Мёрфи читайте на «Чемпионате» сегодня, 8 ноября, в 10:00.
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