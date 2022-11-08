Канадский защитник КХЛ рассказал об игре в «Ак Барсе» под руководством Квартальнова

Канадский защитник новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи вспомнил об игре в «Ак Барсе» под руководством Дмитрия Квартальнова.
«У нас была хорошая команда, хорошие игроки, шесть легионеров. Тренеры определяли, кто будет играть. Было много перестановок в составе. Там была другая атмосфера в отличие от «Сибири». В хоккее так бывает.
Комфортнее общаться с Квартальновым или Мартемьяновым? Квартальнов немного говорил по-английски. Но и с Мартемьяновым мы находим пути общения», – сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Мёрфи провёл за казанский клуб 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 8 (2+6) очков. В плей-офф Тревор сыграл восемь игр, в которых набрал 4 (1+3) очка.
Полную версию эксклюзивного интервью с Тревором Мёрфи читайте на «Чемпионате»:
- 8 ноября 2022
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