Кожевников: «Металлург» при Воробьёве давно стал одним из лидеров Востока

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал оценку игре магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне.

«Нет ничего страшного в трёх подряд поражениях «Металлурга». Там полно травм, травмирован основной вратарь, центральные нападающие. «Металлург» при Илье Воробьёве давно стал одним из лидеров Востока, за игрой команды приятно наблюдать. Вы таблицу смотрели?



Конечно, это команда в числе претендентов на Кубок Гагарина. Посчитайте мастеров, посмотрите на тренерскую работу. Тут всё давно понятно. Ошибки есть, просчёты есть, а у кого их нет? Это хоккей. Тут в каждой смене ошибки, а вы о матчах говорите. Работать надо дальше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Магнитка» проиграла три последних матча с общим счётом 5:12 и находится на втором месте в таблице Восточной конференции, после 27 сыгранных матчей набрав 37 очков.