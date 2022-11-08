Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: «Металлург» при Воробьёве давно стал одним из лидеров Востока

Кожевников: «Металлург» при Воробьёве давно стал одним из лидеров Востока
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал оценку игре магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне.

«Нет ничего страшного в трёх подряд поражениях «Металлурга». Там полно травм, травмирован основной вратарь, центральные нападающие. «Металлург» при Илье Воробьёве давно стал одним из лидеров Востока, за игрой команды приятно наблюдать. Вы таблицу смотрели?

Конечно, это команда в числе претендентов на Кубок Гагарина. Посчитайте мастеров, посмотрите на тренерскую работу. Тут всё давно понятно. Ошибки есть, просчёты есть, а у кого их нет? Это хоккей. Тут в каждой смене ошибки, а вы о матчах говорите. Работать надо дальше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Магнитка» проиграла три последних матча с общим счётом 5:12 и находится на втором месте в таблице Восточной конференции, после 27 сыгранных матчей набрав 37 очков.

Как с ними бороться? СКА сокрушил «Магнитку» камбэком и сумасшедшим силовым приёмом Как с ними бороться? СКА сокрушил «Магнитку» камбэком и сумасшедшим силовым приёмом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022