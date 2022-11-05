СКА перешёл через 50-очковый рубеж, а магнитогорцы упустили победу, ведя в счёте 2:0.

Как с ними бороться? СКА сокрушил «Магнитку» камбэком и сумасшедшим силовым приёмом

Центральный матч дня в КХЛ принял Санкт-Петербург. В гости к лидирующему в чемпионате СКА приехал его ближайший преследователь – «Металлург».

Из-за позиций соперников их часто сравнивали и много анализировали, однако командам удалось удивить окружающих и друг друга. Они начали, что называется, без разведки – и вряд ли кто-то оказался к этому готов. Уже на второй минуте табло изменило свой облик. Петербуржцы растеряли игроков при контратаке «Магнитки» и тут же поплатились за это – шансом воспользовался Никита Коростелёв.

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Через несколько смен уральцы ответили ещё одним уколом. Нападающие Ильи Воробьёва активно пошли в прессинг и были тут же вознаграждены за настойчивость: своё имя в протокол внёс Максим Карпов.

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Ближе к середине стартовой двадцатиминутки гости стали терять нити игры. Сначала Николай Голдобин заработал удаление за задержку клюшки соперника, его партнёры выстояли, но вскоре пропустили в равных составах – отличился Александр Никишин.

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Шесть минут спустя 21-летний защитник оформил дубль. Второй гол Никишина получился особенно внезапным: его лазерный по точности щелчок произошёл сразу после вбрасывания.

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Впрочем, самым жарким отрезком периода оказалась последняя минута. За 37 секунд до сирены Дмитрий Яшкин подсуетился на отскоке и впервые в матче вывел СКА вперёд.

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Но счастье армейцев было недолгим. За шесть секунд до перерыва Данила Юров магическим образом с отрицательного угла пробил Александра Самонова. 3:3 – с таким счётом можно было бы заканчивать основное время, но соперников ожидали ещё два периода.

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После карнавального дебюта за дело, очевидно, взялись тренеры. Пауза заставила противников существенно скорректировать план на игру. В результате наиболее ярким моментом второй трети матча стал одновременно зубодробительный и изящный хит Никишина. В роли пострадавшего выступил Егор Коробкин.

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Третий период по темпу и настрою оказался скорее наследником второй двадцатиминутки, чем первой. Характер встречи изменила лишь умопомрачительная по скорости атака питерцев. Валентин Зыков обокрал Дениса Зернова, а затем добрался до чужих ворот и откликнулся на передачу Захара Бардакова.

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«Магнитка» предприняла попытки спасительного штурма, но СКА окончательно навёл порядки в оборонительной линии и больше вольностей себе не позволял. 3:4 – «Металлург» терпит третье поражение подряд и в третий раз подряд пропускает четыре шайбы. СКА набирает уже 51-е очко в текущем сезоне, пробивает отметку в 100 забитых голов и одерживает 25-ю победу в 27 матчах регулярки. Как бороться с этой машиной из Петербурга?