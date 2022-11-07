Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов: тренироваться надо до 14 лет, дальше нужно играть

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1), а также рассказал, как относится к большому количеству матчей через день.
«Спасибо спартаковцам за то, что в конце доставили нам массу неприятностей. У них хоккеисты поопытнее, и они сумели внести в игру интригу. В целом она была неплохая, при большой поддержке болельщиков — за исключением пяти неоправданных удалений. Хоккеисты хотели реабилитировать себя после поражения 0:4 от «Локомотива». Гол в первом периоде позволил нам «раскрыть» соперников.
По состоянию Кирилла Уракова пока ничего не скажу, потому что травмы такого характера, как правило, дают о себе знать на следующий день. Максим Летунов долго играл за океаном, и его игра формировалась под влиянием тренеров той школы. Каждому требуется время на адаптацию, но он оживает. Мы требуем от игроков, чтобы во всех звеньях был креатив. Летунов растёт и прогрессирует. Он грамотно вёл игру своих партнёров по звену, подчищал в обороне и созидал впереди.
В меньшинстве при таком хоккее отдаётся много сил. В таком темпе играть сложно, но сегодня хоккеисты были настроены правильно, агрессивно. Игра в меньшинстве была настроена на короткие смены, чтобы не задерживаться в обороне на 40-50 секунд.
Дальше нас ждут пять игр через день. Это тяжело, но это работа, за которую спортсмены получают деньги. Тренироваться надо до 14 лет, дальше нужно играть. Матчи через день закаляют игроков и делают их прогресс более быстрым», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.
После победы нижегородский клуб расположился на пятом месте в таблице Западной конференции. Следующий матч «Торпедо» проведёт 10 ноября дома с «Ак Барсом».
- 7 ноября 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:42
-
23:35
-
23:21
-
22:39
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
22:00
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
20:20
-
20:06
-
19:41
-
19:27
-
19:18
-
19:09
-
18:53
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
16:57
-
16:32
-
16:17
-
15:58
-
15:36
-
15:18
-
14:57
-
14:33
-
14:15