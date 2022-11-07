Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов: тренироваться надо до 14 лет, дальше нужно играть

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1), а также рассказал, как относится к большому количеству матчей через день.

«Спасибо спартаковцам за то, что в конце доставили нам массу неприятностей. У них хоккеисты поопытнее, и они сумели внести в игру интригу. В целом она была неплохая, при большой поддержке болельщиков — за исключением пяти неоправданных удалений. Хоккеисты хотели реабилитировать себя после поражения 0:4 от «Локомотива». Гол в первом периоде позволил нам «раскрыть» соперников.

По состоянию Кирилла Уракова пока ничего не скажу, потому что травмы такого характера, как правило, дают о себе знать на следующий день. Максим Летунов долго играл за океаном, и его игра формировалась под влиянием тренеров той школы. Каждому требуется время на адаптацию, но он оживает. Мы требуем от игроков, чтобы во всех звеньях был креатив. Летунов растёт и прогрессирует. Он грамотно вёл игру своих партнёров по звену, подчищал в обороне и созидал впереди.

В меньшинстве при таком хоккее отдаётся много сил. В таком темпе играть сложно, но сегодня хоккеисты были настроены правильно, агрессивно. Игра в меньшинстве была настроена на короткие смены, чтобы не задерживаться в обороне на 40-50 секунд.

Дальше нас ждут пять игр через день. Это тяжело, но это работа, за которую спортсмены получают деньги. Тренироваться надо до 14 лет, дальше нужно играть. Матчи через день закаляют игроков и делают их прогресс более быстрым», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

После победы нижегородский клуб расположился на пятом месте в таблице Западной конференции. Следующий матч «Торпедо» проведёт 10 ноября дома с «Ак Барсом».