Фёдоров объяснил, почему не полетел в США на торжественные мероприятия «Детройта»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил, почему не полетел в США на торжественные мероприятия, посвящённые 25-летию завоевания Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз».

«Ни с кем ничего не обсуждал. Порядок был следующим — по СМС пришло приглашение, но мы договорились сделать поздравительное видео. При всём моём желании я не мог оставить свою работу и полететь на празднование. Если выполнять свою работу, то только на 100%. Воспоминания от времён в «Детройте» приятные, но я в ЦСКА. У меня есть определённая ответственность. Я не вижу себя где-то ещё, кроме как здесь. Даже и близко не было мыслей», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».

Напомним, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пропустил матч с «Локомотивом» (0:4) из-за участия в торжественной церемонии «Детройта».