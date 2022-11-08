Шикарный сейв вратаря «Вашингтона» на Макдэвиде. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.



Американский голкипер команды хозяев Чарли Линдгрен отметился эффектным сейвом в матче. Вратарь не позволил забросить очередную шайбу канадскому форварду Коннору Макдэвиду.

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В составе победителей дубль на свой счёт записал Дилан Строум. Однажды отличился российский нападающий Александр Овечкин (реализовал большинство). Ещё один дубль в составе столичной команды оформил Евгений Кузнецов, забивший свои первые голы в нынешнем сезоне НХЛ.