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Шикарный сейв вратаря «Вашингтона» на Макдэвиде. Видео

Шикарный сейв вратаря «Вашингтона» на Макдэвиде. Видео
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Американский голкипер команды хозяев Чарли Линдгрен отметился эффектным сейвом в матче. Вратарь не позволил забросить очередную шайбу канадскому форварду Коннору Макдэвиду.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Дилан Строум. Однажды отличился российский нападающий Александр Овечкин (реализовал большинство). Ещё один дубль в составе столичной команды оформил Евгений Кузнецов, забивший свои первые голы в нынешнем сезоне НХЛ.

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