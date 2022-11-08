Никитин: были готовы, что ЦСКА снимет вратаря в овертайме, они это делают второй год

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2 Б) и сказал, что ярославцы были готовы к тому, что армейцы снимут вратаря в овертайме.

«Тяжёлая игра. В буллитах мы были удачливее. Имеется понимание, кто способен их исполнять. Выбрали тех, кто посвежее.



Во время долгих пауз, как в третьем периоде, наверное, ритм сбивается. Но обе команды в одинаковых условиях. Для нас такая ситуация — хороший опыт. Не было смысла смотреть повтор, когда проверяли наш гол — есть судейский корпус, который в этом разбирается. Мы просто готовились к следующей смене.



Конечно, мы были готовы, что ЦСКА снимет вратаря в овертайме, они это делают второй год. Было глупо не готовиться к этому. Мы были готовыми. Может, не все нюансы выполняли. Но быть готовыми и реализовать — не одно и то же.



В третьем периоде не хватало опыта игры при скользком счёте. Мы только к этому идём. Этому нельзя научиться, можно только научиться. И мы учимся.



Мы разговаривали с Даниилом Бутом, чтобы он учился, а не просто мёрз на лавке. Если игрок с головой, то смотрит такие матчи не как болельщик, а как специалист. Я думаю, Даниил уже специалист. И на лавке можно получить много информации.



В овертайме в формате 3 на 4 прежде всего нужно было не пропустить. Это нестандартная ситуация, тем более с пустыми воротами. Можно рисковать, будет проброс — ничего страшного.



Принципиален для меня матч против ЦСКА? Нет. Прежде всего, просто хочется обыграть классную команду. У меня осталась только благодарность к ЦСКА, к людям, которые мне доверяли и помогали всё это время», — приводит слова Никитина сайт ЦСКА.

После победы ярославский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 39 очков.