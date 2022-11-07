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«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев ЦСКА в серии буллитов

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев ЦСКА в серии буллитов
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА на своём льду играл с ярославским «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

На третьей минуте счёт открыл защитник гостей Максим Осипов с передач Артура Каюмова и Максима Шалунова. На 10-й минуте Константин Окулов с передач Максима Мамина и Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

В конце второго периода Денис Алексеев с передач Степана Никулина и Александра Елесина вновь вывел «Локомотив» вперёд.

На третьей минуте третьего периода форвард армейцев Прохор Полтапов сделал счёт равным — 2:2.

В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались гости, победный бросок на счету Артура Каюмова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Осипов (Каюмов, Шалунов) – 02:28 (5x5)   1:1 Окулов (Мамин, Сергеев) – 09:04 (5x4)   1:2 Алексеев (Никулин, Елесин) – 38:33 (5x5)   2:2 Полтапов (Мингачёв) – 42:29 (5x5)   2:3 Каюмов – 65:00 (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч ЦСКА проведёт 11 ноября дома со «Спартаком». «Локомотив» 9 ноября отправится в гости к «Сочи».

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