«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев ЦСКА в серии буллитов

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА на своём льду играл с ярославским «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

На третьей минуте счёт открыл защитник гостей Максим Осипов с передач Артура Каюмова и Максима Шалунова. На 10-й минуте Константин Окулов с передач Максима Мамина и Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

В конце второго периода Денис Алексеев с передач Степана Никулина и Александра Елесина вновь вывел «Локомотив» вперёд.

На третьей минуте третьего периода форвард армейцев Прохор Полтапов сделал счёт равным — 2:2.

В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались гости, победный бросок на счету Артура Каюмова.

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Следующий матч ЦСКА проведёт 11 ноября дома со «Спартаком». «Локомотив» 9 ноября отправится в гости к «Сочи».