Третьяк сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с легендарными тренерами прошлого — Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

«У него очень большой опыт как генменеджера, но сейчас у него испытательный срок его тренерской работы. Да, он общался со многими лучшими нашими тренерами, которые были в сборной, видел, как они работают. Думаю, он у них набрался какого-то опыта, закончил институт, получил диплом тренера. У него есть желание, он принял такое решение, он «горит» каждый раз на игре.

А в Советском Союзе так и было, когда и [Виктор] Тихонов, и [Анатолий] Тарасов всё замыкали на себе: в Национальной хоккейной лиге команду и тренера набирает генменеджер, а у нас в СССР было всё совершенно по-другому. Приходил, скажем, Тарасов на исполком, показывал состав, говорил, что с ним он выигрывает, выяснял, есть ли вопросы. Ему никто по составу ничего не мог сказать: он ехал и выигрывал. Получается, что Ротенберг пошёл по советскому пути», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Питерский СКА после 27 проведённых встреч набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.