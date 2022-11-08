Актёр Рейнольдс: если не получится приобрести «Оттаву», могу купить американского сенатора

Актер Райан Рейнольдс, владеющий валлийским футбольным клубом «Рексем», рассказал, что хотел бы купить клуб НХЛ «Оттаву Сенаторз», однако в одиночку это ему не по силам.
«Я пытаюсь (купить «Оттаву»), но это очень дорого, поэтому мне нужен партнёр с очень глубокими карманами. Это называется консорциумом, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию. Это такой причудливый способ сказать: «Мне нужна богатая мамочка или папочка». Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить.
«Рексем» поглотил половину моей жизни, а вторую половину могут захватить «Сенаторз», — цитирует Рейнольдса Sportsnet.
Напомним, 3 ноября 2022 года стало известно о заинтересованности в покупке «Оттавы». Сообщения о возможной продаже появились через несколько месяцев после смерти 28 марта владельца «Сенаторз» Юджина Мельника. Сейчас клуб находится во владении его дочерей.
- 8 ноября 2022
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