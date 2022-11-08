Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Им всё время кажется, что иностранный вратарь сильнее». Экс-голкипер СКА о менеджерах КХЛ

«Им всё время кажется, что иностранный вратарь сильнее». Экс-голкипер СКА о менеджерах КХЛ
Комментарии

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас поделился мнением об иностранных вратарях в КХЛ и оценил игру голкипера «Трактора» Ильи Проскурякова.

«Психология российских менеджеров такова, что им всё время кажется, что иностранный вратарь сильнее нашего. Конечно, есть и такие вратари, но, как правило, их не так много. Отсутствие иностранных вратарей даёт возможность российским вратарям раскрыться. Посмотрите, многие из тех, кто ещё вчера играл в ВХЛ, здорово играют в КХЛ — вратарь в Нижнем Новгороде, в «Адмирале». Я считаю, что это хороший шанс для российской школы вратарей.

Как можно объяснить прогресс Проскурякова? Я рад за него, потому что у него были периоды не очень хорошие в карьере. А начинал он, кстати, как перспективный вратарь. Я рад, что он в таком возрасте сумел найти команду, команда поверила в него, и он играет. С точки зрения опыта — у него всё это есть, потому что он взрослый, опытный вратарь. Честно сказать, для меня немного удивительно, что он показывает такую неплохую игру», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Новость по теме
Бывший вратарь объяснил, почему на бросок Овечкина почти невозможно среагировать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022