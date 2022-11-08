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СКА прервал девятиматчевую победную серию, уступив «Адмиралу» в гостях

СКА прервал девятиматчевую победную серию, уступив «Адмиралу» в гостях
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Во Владивостоке завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» принимал на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов с передачи Артёма Гареева.

В конце второго периода удвоил преимущество «Адмирала» Иван Емец с передач Александра Шевченко и Павла Шэна.

На 14-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл нападающий СКА Никита Гусев с передач Даниила Пыленкова и Андрея Педана. Менее чем за две минуты до конца третьего периода окончательный счёт установил Рудольф Червени, забросив в пустые ворота СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Саюстов (Гареев) – 16:22 (5x5)   2:0 Емец (Шевченко, Шэн) – 36:23 (5x5)   2:1 Гусев (Пыленков, Педан) – 53:32 (5x5)   3:1 Червены (Елисеев, Криштоф) – 58:43 (6x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Адмирал» проведёт 10 ноября дома с «Трактором» в 12:30 мск. В этот же день СКА отправится в гости к «Амуру» (12:00 мск).

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