Главный тренер «Вашингтона» высказал мнение о перформансе Кузнецова в матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре нападающего команды Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4). Российский форвард набрал четыре результативных балла, забросив две шайбы и отдав столько же результативных передач.
«У него есть скорость, и он проводил атаки. Думаю, он смотрится лучше, когда он играет в таком стиле, когда шайба в его руках и он раздаёт передачи. Он смотрит и проводит атаки на скорости», — приводит слова Лавиолетта Washington Post.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
- 8 ноября 2022
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