Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в ворота «Оттавы». Это его 4-й гол в сезоне

В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт 2-й период, счёт в матче равный – 2:2.

В середине второй двадцатиминутки отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Кэнакс» Илье Михееву, который сравнял счёт в матче с передач Куина Хьюза и Элиаса Петтерссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Михеева это четвёртый гол в 10-м матче текущего сезона, также на его счету четыре результативные передачи (4+4) при коэффициенте полезности «+4». Прошлым летом Илья вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Он сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму в $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).