Никита Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Кучеров отметился результативным действием в 11-й игре подряд, что является повторением лучшей серии с набранными очками в нынешнем сезоне во всей лиге. Ранее подобным достижением отметился нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт.
На счету Никиты в нынешнем сезоне уже 21 очко. Он забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. Результативная серия Кучерова длится с 16 октября, а всего в этом сезоне Никита набирал очки в 12 из 13 матчей.
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