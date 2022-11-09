Даути издевательски отреагировал на матч-штраф Капризова

В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейой Лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Закончился второй период счёт в матче не открыт.



На 35-й минуте матча российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рубанул клюшкой наотмашь по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. Пострадавший канадец с ехидной улыбкой помахал Капризову рукой, провожая его уход с площадки в раздевалку.

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Напомним, ранее Даути скептически отнёсся к тому, что «Миннесота» подписала с Капризовым крупнейший контракт в истории клуба на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон) и сроком на пять лет. Канадский защитник считал, что Капризов ещё недостаточно проявил себя в НХЛ, чтобы получить такой хороший контракт.