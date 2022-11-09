Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даути издевательски отреагировал на матч-штраф Капризова

Даути издевательски отреагировал на матч-штраф Капризова
Комментарии

В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейой Лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд». Закончился второй период счёт в матче не открыт.

На 35-й минуте матча российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рубанул клюшкой наотмашь по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. Пострадавший канадец с ехидной улыбкой помахал Капризову рукой, провожая его уход с площадки в раздевалку.

ВИДЕО

Напомним, ранее Даути скептически отнёсся к тому, что «Миннесота» подписала с Капризовым крупнейший контракт в истории клуба на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон) и сроком на пять лет. Канадский защитник считал, что Капризов ещё недостаточно проявил себя в НХЛ, чтобы получить такой хороший контракт.

«Вот что делает его особенным». Два гола Капризова за период восхитили даже его тренера «Вот что делает его особенным». Два гола Капризова за период восхитили даже его тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022