Крикунов — о матч-штрафе Капризова: Кирилл не хулиган, это судьи не заметили провокаций

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов, считает, что судьи не заметили провокаций со стороны хоккеистов «Лос-Анджелеса», из-за которых российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ударил по лицу клюшкой защитника «Кингз» Дрю Даути и получил удаление до конца матча.
«На льду бывают эмоции, ничего с этим не поделаешь. Кирилл не грубый игрок и не хулиган. Ему это не свойственно. Он игрок настоящий, талантливый. Если уж ударил, то, видимо, его достали. Может быть, его ударили исподтишка. Возможно, его провоцировали, а судьи не заметили. В таких случаях бывает обидно», – цитирует Крикунова Metaratings.ru.
Напомним, после матча главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что Капризова били и провоцировали весь матч, в том числе прямо перед эпизодом с удалением, а судьи не давали штрафных минут хоккеистам хозяев.
- 9 ноября 2022
-
14:24
-
13:52
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:26
-
12:07
-
11:51
-
11:30
-
11:25
-
11:05
-
10:55
-
10:36
-
10:29
-
10:17
-
09:47
-
09:33
-
09:14
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:23
-
08:12
-
07:30
-
07:15
-
06:53
-
06:33
-
06:32
-
06:32
-
06:19
-
05:52
-
05:49
-
05:38
-
04:37
-
04:21