Крикунов — о матч-штрафе Капризова: Кирилл не хулиган, это судьи не заметили провокаций

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов, считает, что судьи не заметили провокаций со стороны хоккеистов «Лос-Анджелеса», из-за которых российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ударил по лицу клюшкой защитника «Кингз» Дрю Даути и получил удаление до конца матча.

«На льду бывают эмоции, ничего с этим не поделаешь. Кирилл не грубый игрок и не хулиган. Ему это не свойственно. Он игрок настоящий, талантливый. Если уж ударил, то, видимо, его достали. Может быть, его ударили исподтишка. Возможно, его провоцировали, а судьи не заметили. В таких случаях бывает обидно», – цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Напомним, после матча главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что Капризова били и провоцировали весь матч, в том числе прямо перед эпизодом с удалением, а судьи не давали штрафных минут хоккеистам хозяев.