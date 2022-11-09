«Заходишь в раздевалку, а там Саша Ерёменко». Серебряков — о тренировках с «Динамо»

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков вспомнил времена, когда, будучи молодым вратарём, он тренировался в составе московского «Динамо», и рассказал о своих кумирах. Голкипер является воспитанником московского клуба, однако ни разу не играл за «Динамо» в КХЛ.

«Мой кумир? Поначалу, если честно, таковым был Виталий Еремеев. Потом меня начали подключать к основе, когда там был Ерёменко. Первый раз я в это вообще не поверил. Думал, тренер надо мной прикалывается! Заходишь в эту раздевалку, а там Саша Ерёменко… Что ему сказать? Помню, у меня ловушку ужасно пробивало. Приходишь в КХЛ, а там совсем другие броски. А у Ерёменко было шесть ловушек, половина из которых даже не закрываются, настолько они защищены. Такие нужны специально для тренировок, более жёсткие. Так вот я около недели не мог подойти к Ерёменко, не знал, как обратиться. Не мог представить в голове фразу «Саша, дай мне, пожалуйста, ловушку». Как я такое скажу? Но потом Саня Шарыченков помог, подвёл меня. Кажется, та ловушка от Ерёменко до сих пор у меня дома лежит.

Плакал ли, когда Ерёменко завершил карьеру? Пробрало. Тяжело это было смотреть. Особенно учитывая, что я с ним общался, виделся. Когда знаешь человека и то, как он любит хоккей и «Динамо»… От меня были только тяжёлые вздохи. Ерёменко — человек-эпоха, провёл великолепную карьеру», — цитирует Серебрякова официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне на счету Серебрякова 20 проведённых матчей, в которых голкипер одержал 11 побед при проценте отражённых бросков 94,7%. На данный момент «Адмирал» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции.