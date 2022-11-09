Разин — Вайсфельду: слухи, что вы работаете на откатах, никуда не денутся

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил известному хоккейному функционеру и эксперту Леониду Вайсфельду на заявление о том, что тренер якобы звонил ему вчера ночью в нетрезвом состоянии.
«Господин Вайсфельд, сегодня вы на всю страну объявили о том, что я Вам позвонил пьяный в полпервого ночи. Вы встали в один ряд с Людучиным и Лапенковым, очень жаль. Да, я звонил Вам, но пьяным я не был. Игра закончилась поздно, мы просмотрели игру и разобрали ошибки. Потом я залез в интернет и увидел ваш комментарий, после чего решил позвонить Вам лично и сказать всё, что я о Вас думаю.
Как хорошо, что есть интернет и я спокойно могу ответить на всю грязь, что льётся на меня. Сегодня утром я провёл тренировку, съездил на радио, сейчас ещё жду одну важную встречу. Разве я могу приходить с запахом на работу? Леонид, не опускайтесь ниже плинтуса. Вы уважаемый человек, ну не могу я вас взять к себе на работу генеральным менеджером. Это, во-первых, не я решаю, а, во-вторых, слухи, что вы работаете на откатах, они никуда не денутся. Нам с вами не по пути», — сказал Разин в видеообращении в своём телеграм-канале.
- 9 ноября 2022
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