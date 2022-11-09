Главному тренеру «Северстали» надо больше заниматься командой и меньше времени тратить на эпатаж.

Безобразная выходка тренера в КХЛ. Разин «поплыл» после поражений и уже воюет со всеми

За последние девять матчей «Северсталь» победила лишь единожды. Да и то дома, в серии буллитов, во встрече с главным аутсайдером сезона в лице ХК «Сочи», который не обыгрывает только ленивый. В остальном же сплошные неудачи при достаточно слабом уровне хоккея.

Все мы привыкли к разговорам и рассказам главного тренера череповчан Андрея Разина о том, что бюджет у клуба маленький, зарплаты у хоккеистов аналогичные, а выступают за «сталеваров» молодые ребята. Всё это действительно так, но, когда однотипные фразы и причины из раза в раз звучат как оправдание, подобные вещи начинают утомлять. В конце концов, достаточно посмотреть, как сейчас выступает «Адмирал» при Леониде Тамбиеве, у которого тоже скромные финансовые возможности и слабый по меркам КХЛ состав. Но результат есть.

В свою очередь, Разин не только перестал давать результат, но и начал искать виноватых везде, где только можно. Видимо, у тренера «Северстали» сдают нервы, вот только публичная личность должна держать себя в руках даже в стрессовых и кризисных ситуациях.

Накануне, после очередного поражения (от «Автомобилиста», 2:3 ОТ), Разин отказался отвечать на вопросы журналистов на положенной регламентом пресс-конференции.

«Что там по регламенту? Я пришёл, отметился и ушёл. Комментарий по игре? Без комментариев. Я не буду ни на какие вопросы отвечать. Всё, без комментариев», — заявил Разин.

ВИДЕО.

Допустим, журналистов на мероприятии не было, либо же вопросы у них отсутствовали. Но, согласно регламенту, оценку матчу дать всё же стоило.

«Во время пресс-конференции главный тренер каждой команды обязан дать развёрнутый комментарий к прошедшему матчу (о ходе матча, действиях хоккеистов, выполнении тренерских установок и т. д.), а затем, соблюдая нормы корпоративной этики и воздерживаясь от проявления эмоций (включая употребление ненормативной и иной бранной лексики), ответить на вопросы аккредитованных представителей СМИ», — гласит хоккейный закон.

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С чем же связан такой демарш Разина? Сначала, уже в овертайме, на льду оказался нападающий череповецкой команды Дмитрий Моисеев – удаления не последовало. Вскоре уже сам Моисеев нарушил правила, оставил команду в меньшинстве, чем и воспользовался Брукс Мэйсек. Был ли повод у Разина снова возмущаться судейством или Моисеев упал самостоятельно? Тут каждый решит для себя сам. Но в чём виноваты представители СМИ и почему Разин лишил болельщиков возможности послушать и прочитать разбор прошедшей игры?

Андрей Разин Фото: photo.khl.ru

Напомним, Разина уже наказывали штрафом в 300 тыс. рублей за комментарий о судействе, запрещённый регламентом лиги. По всей видимости, Андрея Владимировича ждёт очередной штраф либо же строгое предупреждение от КХЛ, что больше так себя вести на пресс-конференциях не нужно. Всё-таки подобные вещи бьют не только по имиджу клуба, но и по репутации всей лиги, позиционирующей себя сильнейшей в Европе.

Может, Андрей Владимирович устал и ему стоит взять паузу, привести в порядок мысли, отдохнуть и набраться сил? Видно, что Разин «наелся» в «Северстали», ему нужен какой-то новый вызов, а в Череповце может себя попробовать другой специалист, тем более что свободных российских тренеров у нас хватает. В сложившейся ситуации нужно больше времени тратить на разбор игр, на работу с командой и хоккеистами и поменьше заниматься личным пиаром и эпатажем. Иначе можно легко пролететь мимо плей-офф.