«Ну что, обиженки, еду на радио». Разин анонсировал радиоэфир со своим участием

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин анонсировал радиоэфир, в котором специалист будет отвечать на различные вопросы.

«Ну что, обиженные корреспонденты, еду на радио. Кому вчера не ответил, сегодня задавайте вопросы, всем отвечу. Обиженки, блин», — сказал Разин в видеобращении на своём телеграм-канале.

Напомним, на пресс-конференции после вчерашнего поражения «Северстали» в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) Разин отказался давать какие-либо комментарии. Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский сообщил, что не видит ничего плохого в таком поведении главного тренера череповецкой команды.

С начала сезона-2022/2023 Разин уже дважды получал штраф от КХЛ за критику арбитров. После второго штрафа и одноматчевой дисквалификации специалист отметил, что «теперь мои пресс-конференции будут скучными».