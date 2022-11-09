Форвард «Рейнджерс» Кравцов рассказал, в какую сумму ему обходится жильё в Нью-Йорке

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов в эфире телеграм-канала «Черкас Атлант» рассказал о своём быте в Северной Америке и о планах на ближайшее будущее.
«Живу я где-то в 15 минутах от тренировочной базы, что, мне кажется, очень удобно. Живу не в городе — в 50 минутах от центра. Не люблю такие города, где большое скопление народу. Стараюсь всех обходить стороной.
По цене, вместе с мебелью, я брал эту квартиру за цену в районе $ 5 тыс. в месяц (по нынешнему курсу это чуть больше 300 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата»). Цены высокие, так как это Нью-Йорк. Скоро планирую переезжать поближе к Панаре, Шестёре (российским хоккеистам «Рейнджерс» Артемию Панарину и Игорю Шестёркину. — Прим. «Чемпионата»). Там очень много ресторанов. Если жить там рядом, то очень удобно. Можно после встречи или тренировки покушать или в день матча, потому что готовить не всегда получается», — сказал Кравцов.
- 9 ноября 2022
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