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Журналист The Athletic предположил, какое наказание получит Капризов за грязный удар Даути

Журналист The Athletic предположил, какое наказание получит Капризов за грязный удар Даути
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Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» предположил, какое наказание получит российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов за удар крагой с клюшкой защитника «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи приняли решение удалить форварда «дикарей» до конца матча.

«Я ожидаю, что Кирилл Капризов будет допущен к сегодняшнему матчу за «Миннесоту», которая не забила и гола за 123 минуты и восемь секунд в Анахайме. К счастью для него и команды, он ударил Даути перчаткой, а не клюшкой, так что вполне вероятно, что будет штраф.

Я буду удивлён, если он не сыграет с «Анахаймом». Даути в лицо прилетело только крагой — после того как Капризова подстрекали», — говорится в сообщении.

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