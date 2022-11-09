И. Воробьёв: «Металлург» обыграла одна тройка «Авангарда», хотя акцентировали внимание
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с омским «Авангардом».
«Обыграла нас одна тройка, одно звено, про которое мы говорили, акцентировали внимание, что против них надо играть очень хорошо в обороне. Не справились с этим. Позитив в том, что забили два гола в большинстве. Проблемы с розыгрышем «шесть на пять»? Надо заносить её, тачдауном с пятака. «Авангард» играет глубоко, всё блокирует, тут надо поддавливать и доедать. Фисенко готовится и будет играть скоро. Паскуале относительно восстановился. Минулин в Ярославле поймал шайбу на себя — перелом ноги», — сказал Воробьёв после матча.
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