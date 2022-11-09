«Попали в яму, играем с топовыми соперниками». И. Воробьёв — о серии поражений «Магнитки»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после неудачи в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с омским «Авангардом» поделился мнением о серии поражений команды. Уральская команда потерпела уже четыре поражения подряд.
«Ситуацию сейчас нам надо переламывать за счёт характера, за счёт сплочённости. Попали в яму мы, играем с хорошими соперниками. Ситуация контролируема, в двух последних матчах нам не хватило одного гола. Игровые закономерности четырёх поражений? Они должны быть, но тут и внутренние причины, травмы те же. Это матчи с топовыми соперниками, каждая игра — дерби. Надо собираться на морально-волевых», — сказал Воробьёв после матча.
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