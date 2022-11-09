Овечкин забил семь из восьми голов в сезоне из своего «офиса»

Появилась занимательная статистика, связанная с результативностью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

Капитан «столичных», забросивший восемь шайб в 14 встречах, семь раз поразил ворота соперников из левого круга вбрасывания, который носит название «офис Овечкина». Единственный гол не из своей излюбленной «точки» россиянин забил в матче с «Ванкувер Кэнакс» — тогда он отличился с пятачка.

Отметим, что один раз Овечкин забросил шайбу в пустые ворота — и вновь из левого круга вбрасывания.

Напомним, всего в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский форвард набрал 13 (8+5) результативных баллов.