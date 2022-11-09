Овечкин забил семь из восьми голов в сезоне из своего «офиса»
Поделиться
Появилась занимательная статистика, связанная с результативностью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.
Капитан «столичных», забросивший восемь шайб в 14 встречах, семь раз поразил ворота соперников из левого круга вбрасывания, который носит название «офис Овечкина». Единственный гол не из своей излюбленной «точки» россиянин забил в матче с «Ванкувер Кэнакс» — тогда он отличился с пятачка.
Отметим, что один раз Овечкин забросил шайбу в пустые ворота — и вновь из левого круга вбрасывания.
Напомним, всего в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский форвард набрал 13 (8+5) результативных баллов.
Новость по темеОвечкин — в тройке худших игроков НХЛ по показателю полезности
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
21:02
-
21:00
-
20:39
-
20:02
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:27
-
19:13
-
18:57
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
17:01
-
16:31
-
16:00
-
15:42
-
15:19
-
14:53
-
14:24
-
13:52
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:26
-
12:07
-
11:51
-
11:30
-
11:25
-
11:05
-
10:55
-
10:36
-
10:29
-
10:17
Партнерский контент