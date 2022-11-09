Российский форвард из АХЛ рассказал, как проходит обучение в американской NCAA

Российский нападающий системы «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков, два года проучившийся в Университете Коннектикута, рассказал об обучении в NCAA.
«У нас есть вузы, заточенные на математический, спортивный или медицинский профиль. А в колледже ты можешь выбрать любое возможное направление, там есть больше сотни разных классов. У тебя просто разбегаются глаза при их выборе, особенно в первые два года. Там ты не обязан выбирать направление — допустим, не знаешь, хочешь ли ты взять математику или химию, и это время просто прощупываешь.
Всё находится в кампусе, где все студенты живут, питаются, где расположены корпуса университета и все стадионы — футбольный, баскетбольный. Всё в одном месте, и я могу сказать, что университет — самое запоминающееся время моей карьеры. Ты 24/7 живёшь с ребятами из своей команды, вместе с ними учишься, живёшь, кушаешь, это уже как твоя семья», — сказал Исхаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью можно прочитать завтра, 10 ноября, в 10:00.
- 9 ноября 2022
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