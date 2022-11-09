Кирилл Капризов оштрафован на $ 5 тыс. за грязный удар по лицу Дрю Даути
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оштрафован на $ 5 тыс., сообщается на официальной странице NHL Player Safety в «Твиттере».
Этот штраф — санкция за грубый удар по лицу защитника «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути. Таким образом, российский нападающий смог избежать дисквалификации. Капризов сможет принять участие во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».
Напомним, на 35-й минуте матча с «Кингз» российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ударил крагой, в которой держал клюшку, по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. «Лос-Анджелес» не смог реализовать пятиминутное большинство.
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