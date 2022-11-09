«Многое говорит». Журналист The Athletic отметил интересную трактовку нарушения Капризова

Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» отметил интересный факт о формулировке санкций по отношению к российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову. Ранее форварда «дикарей» подвергли штрафу в $ 5 тыс. за грязный удар по лицу защитнику «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.

«К слову, НХЛ квалифицировала инцидент как «грубую игру».



Не опасная игра высоко поднятой клюшкой. Не матч-штраф. Это многое говорит», — говорится в сообщении.

Напомним, на 35-й минуте матча с «Кингз» российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ударил крагой, в которой держал клюшку, по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. «Лос-Анджелес» не смог реализовать пятиминутное большинство.

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