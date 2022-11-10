Российский форвард — об игре с Доусом: легенда КХЛ, постоянно у него что-то спрашивал

Форвард системы «Айлендерс» Руслан Исхаков поделился воспоминаниями о совместной игре с бывшим хоккеистом КХЛ канадским нападающим Найджелом Доусом. Хоккеисты выступали вместе за немецкий клуб «Адлер Мангейм».

«Хоккейный IQ у него… просто есть. Про некоторых говорят: у кого-то нет, у кого-то есть — вот у него есть. Даже в последнем сезоне в КХЛ, в «Ак Барсе», у него была отличная статистика. Бросок не сильный, но очень хлёсткий, очень точный. Были вопросы, постоянно у него что-то спрашивал, потому что по кахаэловским меркам это легенда, если не ошибаюсь, третий бомбардир за всю историю лиги», — сказал Исхаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.



Отметим, что прошлый сезон хоккеист провёл в немецком клубе «Адлер Мангейм», за который сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (7+15) очка. В текущем чемпионате АХЛ за «Бриджпорт Айлендерс» Исхаков сыграл 10 встреч, записав на свой счёт 14 (4+10) очков.