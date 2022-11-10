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Капризов остановился в шаге от повторения ещё одного рекорда «Миннесоты»

Капризов остановился в шаге от повторения ещё одного рекорда «Миннесоты»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:1). Для 25-летнего форварда «дикарей» эти голы стали девятым и 10-м в нынешнем сезоне. Всего он провёл 13 встреч.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Капризов остановился в шаге от повторения клубного рекорда Брайана Ролстона. В сезоне-2006/2007 нападающий «Миннесоты» забросил 10 шайб в 12 первых матчах регулярного чемпионата НХЛ. Капризову на это понадобилось на одну встречу больше.

Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.

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