Капризов остановился в шаге от повторения ещё одного рекорда «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:1). Для 25-летнего форварда «дикарей» эти голы стали девятым и 10-м в нынешнем сезоне. Всего он провёл 13 встреч.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Капризов остановился в шаге от повторения клубного рекорда Брайана Ролстона. В сезоне-2006/2007 нападающий «Миннесоты» забросил 10 шайб в 12 первых матчах регулярного чемпионата НХЛ. Капризову на это понадобилось на одну встречу больше.

Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.