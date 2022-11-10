Юрий Новиков: Зайцев — опытный защитник, он будет востребован в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил своё мнение о ситуации с выставлением российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева на драфт отказов.
«Что у него не получилось в «Оттаве»? Игра в обороне — тёмная страница в НХЛ. Это самые сложные действия для полевых. Играть в обороне очень тяжело, это черновая работа. Найти своё место защитнику не так просто. Зайцев может поддержать атаку, у него хороший бросок, он умеет отдавать длинные и острые передачи. Его можно использовать как в большинстве, так и в меньшинстве. Эти навыки у него перевешивают качества жёсткого защитника. Но тут всё упирается в тренерское видение. Никита — играющий защитник, и таким, как он, найти свою нишу не так просто. Может быть, ему придётся поменять не одну и не две команды, чтобы раскрыться полностью. Это жизнь, это бизнес. Одно то, что каждый из наших ребят играет в НХЛ — это уже поступок и спортивный подвиг. Никита зарекомендовал себя как крепкий игрок НХЛ, поэтому я думаю, что сейчас ему нужно определиться, в какую команду он хочет. Это опытный защитник, он играет там шесть лет. Поэтому я думаю, что он будет востребован. Никита – серьёзный человек и защитник, на которого можно положиться.
Естественно, у каждого есть ошибки. Иногда я смотрю нарезки НХЛ и думаю: «Ну почему вы так играете в обороне? Почему вы делаете то, что делают на другом уровне?». В каждой заброшенной шайбе нападающего есть вина обороны.
Ничего страшного в Никитиной ситуации нет. Это работа, к этому нужно относиться спокойно. Очень важно найти свою раздевалку, своего тренера, который мог бы определить, как использовать игрока. Зайцев — уважаемый хоккеист, который вошёл в историю как российский игрок, выступающий в НХЛ», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Напомним, 9 ноября стало известно, что «Оттава» выставила 31-летнего российского защитника на драфт отказов. В текущем сезоне Зайцев провёл семь матчей за канадский клуб, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».
- 10 ноября 2022
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