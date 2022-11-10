Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Сибирь» принимала на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) одержали хозяева.

На пятой минуте встречи счёт открыл форвард сибиряков Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова. Спустя четыре минуты восстановил равенство в счёте Якоб Лилья с передач Джордана Уила и Александра Скоренова. На 15-й минуте первого периода вновь вывел «Сибирь» вперёд Дмитрий Овчинников с передач Дениса Голубева и Евгения Чесалина.

На 11-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал защитник хозяев Илья Морозов с передач Тейлора Бека и Никиты Шашкова. Через три минуты сократил отставание до минимума форвард москвичей Дмитрий Рашевский с передач Егора Мартынова и Максима Джиошвили.

На пятой минуте третьего периода нападающий «Динамо» Илья Каблуков с передачи Андрея Миронова сделал счёт 3:3, но спустя чуть более минуты вывел «Сибирь» вперёд Михал Чайковски. На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил Владимир Бутузов, забив в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Сибирь» проведёт 12 ноября дома со СКА. Московское «Динамо» дома примет «Спартак» 14 ноября.