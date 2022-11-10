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Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»
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В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Сибирь» принимала на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) одержали хозяева.

На пятой минуте встречи счёт открыл форвард сибиряков Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова. Спустя четыре минуты восстановил равенство в счёте Якоб Лилья с передач Джордана Уила и Александра Скоренова. На 15-й минуте первого периода вновь вывел «Сибирь» вперёд Дмитрий Овчинников с передач Дениса Голубева и Евгения Чесалина.

На 11-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал защитник хозяев Илья Морозов с передач Тейлора Бека и Никиты Шашкова. Через три минуты сократил отставание до минимума форвард москвичей Дмитрий Рашевский с передач Егора Мартынова и Максима Джиошвили.

На пятой минуте третьего периода нападающий «Динамо» Илья Каблуков с передачи Андрея Миронова сделал счёт 3:3, но спустя чуть более минуты вывел «Сибирь» вперёд Михал Чайковски. На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил Владимир Бутузов, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Голубев (Овчинников) – 04:58 (5x5)   1:1 Лилья (Уил, Скоренов) – 09:08 (5x5)   2:1 Овчинников (Голубев, Чесалин) – 14:15 (5x5)   3:1 Морозов (Бек, Шашков) – 30:19 (5x5)   3:2 Рашевский (Мартынов, Джиошвили) – 33:46 (5x4)   3:3 Каблуков (Миронов) – 44:15 (5x4)   4:3 Чайковски – 45:36 (5x5)   5:3 Бутузов – 59:06 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Сибирь» проведёт 12 ноября дома со СКА. Московское «Динамо» дома примет «Спартак» 14 ноября.

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