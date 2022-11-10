Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кто должен стать новым главным тренером «Спартака»?

Кто должен стать новым главным тренером «Спартака»?
Комментарии

Сегодня произошла третья тренерская отставка в сезоне КХЛ — «Спартак» уволил Бориса Миронова. Также тренерский штаб покинул ассистент главного тренера Егор Башкатов.

Под руководством 50-летнего специалиста в текущем сезоне московский клуб в 29 матчах одержал 11 побед и потерпел 18 поражений. «Спартак» набрал 27 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, Миронов был назначен на пост главного тренера красно-белых 30 апреля 2021 года.

Следующий матч «Спартак» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ проведёт 11 ноября в гостях с ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Новость по теме
ХК «Спартак» отправил в отставку Бориса Миронова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022