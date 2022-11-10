Кто должен стать новым главным тренером «Спартака»?
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Сегодня произошла третья тренерская отставка в сезоне КХЛ — «Спартак» уволил Бориса Миронова. Также тренерский штаб покинул ассистент главного тренера Егор Башкатов.
Под руководством 50-летнего специалиста в текущем сезоне московский клуб в 29 матчах одержал 11 побед и потерпел 18 поражений. «Спартак» набрал 27 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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Напомним, Миронов был назначен на пост главного тренера красно-белых 30 апреля 2021 года.
Следующий матч «Спартак» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ проведёт 11 ноября в гостях с ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск.
Новость по темеХК «Спартак» отправил в отставку Бориса Миронова
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