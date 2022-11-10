ХК «Спартак» отправил в отставку Бориса Миронова
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Руководство хоккейного клуба «Спартак» приняло решение о прекращении сотрудничества с Борисом Мироновым, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.
«От всей души благодарим Бориса Олеговича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! Также тренерский штаб покидает ассистент главного тренера Егор Башкатов», — говорится в сообщении клуба.
Под руководством 50-летнего специалиста в текущем сезоне московский клуб в 29 матчах одержал 11 побед и потерпел 18 поражений. «Спартак» набрал 27 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Миронов был назначен на пост главного тренера красно-белых 30 апреля 2021-го. Соглашение было рассчитано на два года.
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