Кудашов — о поражении от «Сибири»: я бы очень удивился, если бы «Динамо» сегодня выиграло

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Сибири» (3:5) и оценил безголевую серию шведского нападающего бело-голубых Якоба Лильи, которую он прервал в сегодняшней встрече.



«Я думаю, понравилась всем игра. Мобильная, силовая, быстрая. У нас выезд не получился, но сегодняшняя игра была лучше, чем предыдущие. Но всё равно этого недостаточно, чтобы победить.



Насколько эта игра отличалась от игр на Дальнем Востоке? Эта немножко другая была. Другие команды, по-другому немного играли. Но в чём-то она похожа: в жёсткости, быстроте. Но «Сибирь» играла агрессивнее. В Хабаровске и Владивостоке нам преодолевать очень много приходилось. Они хорошо в средней зоне играли. «Сибирь» старалась атаковать.



Помогли ли перестановки в звеньях? Если проиграли, значит, не сработало.



Давила ли 17-матчевая безголевая серия на Лилью? Вы у него это спросите. Я не думаю, что какие-то грузы здесь. Здесь общекомандное, надо переломить ситуацию, сделать правильные вещи. Но подправим ситуацию. Я бы очень удивился, если бы мы сегодня выиграли. Мы начали исправлять ситуацию со вчерашнего дня. И нагрузки сумасшедшие у ребят пошли, и вчерашняя тренировка у ребят была другая. Сейчас пытаемся улучшить физическое состояние команды. И тренировки серьёзные, игры идут через день.



Удаление Ильи Коновалова? Я честно скажу: до конца правил не знаю. Как там можно выкидывать, как нельзя. И я уверен, если у игроков спросите, они тоже до конца не понимают.



Летом отмечал, что в начале ноября команда физически просядет? В физическом она уже выползает. Был период небольшой перед первой игрой на выезде, здесь у нас было не очень состояние. Но сейчас мы его выправляем.



Сложно адаптироваться, потому что нет времени на передышку? Не, ни в коем случае. Уже все подстроились под этот график. Я, наоборот, связываю с паузой, которая была перед дальневосточным выездом, там мы немножко потеряли. По физике нет никакого явного провала», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» впервые за три года победила московское «Динамо» дома. После победы сибиряки набрали 35 очков и находятся на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч новосибирцы проведут 12 ноября дома со СКА.