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Валерий Каменский рассказал, кто может занять пост главного тренера «Спартака»

Валерий Каменский рассказал, кто может занять пост главного тренера «Спартака»
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Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский оценил возможность назначения главного тренера воскресенского «Химика» Игоря Гришина на аналогичную должность в московской команде.

«Информации, кто может заменить его, пока нет. Если говорить о возможном приходе главного тренера «Химика», то есть такие намётки. Парень, который даёт хороший результат, он знает структуру «Спартака», так как «Химик» — фарм-клуб «Спартака». Наверное, он может быть одним из кандидатов, поскольку в клубе обращают внимание на структуру, поэтому наверняка рассматривают его кандидатуру», — сказал Каменский в интервью ТАСС.

Напомним, сегодня руководство хоккейного клуба «Спартак» приняло решение о прекращении сотрудничества с Борисом Мироновым и его помощником Егором Башкатовым после шести поражений московского клуба подряд.

«Химик» занимает четвёртое место в турнирной таблице предварительного этапа Всероссийской хоккейной лиги.

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