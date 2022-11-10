Радулов стал четвёртым игроком в истории КХЛ, которому удалось набрать 600+ очков в лиге

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 6:3 в пользу хозяев.

Александр Радулов, отдав передачу на гол Вячеслава Войнова, набрал своё 600-е (203+397) очко в рамках КХЛ. Таким образом, 36-летний нападающий стал четвёртым игроком в истории лиги, которому удалось набрать более 600 очков.

Топ-5 самых результативных игроков в истории КХЛ:

Сергей Мозякин – 928 очков; Вадим Шипачёв – 828; Данис Зарипов – 684; Александр Радулов – 600; Найджел Доус – 550.

Всего в текущем сезоне Радулов сыграл в 26 матчах за «Ак Барс» и набрал 18 (10+8) очков.

Казанцы после 27 проведённых встреч текущего сезона набрали 29 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.