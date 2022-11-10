«Северсталь» одержала вторую победу за последние 10 матчей, обыграв всухую «Нефтехимик»

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) одержали хозяева.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Руслан Абросимов с передач Ильи Иванцова и Кирилла Пилипенко. На 17-й минуте первого периода удвоил преимущество «Северстали» Александр Петунин с передачи Александра Суворова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В концовке третьего периода окончательный счёт установил форвард хозяев Давид Думбадзе, поразивший пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Северсталь» проведёт 14 ноября в гостях с «Локомотивом». «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Куньлунем» 12 ноября.