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«Северсталь» одержала вторую победу за последние 10 матчей, обыграв всухую «Нефтехимик»

«Северсталь» одержала вторую победу за последние 10 матчей, обыграв всухую «Нефтехимик»
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Северсталь» принимала на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) одержали хозяева.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Руслан Абросимов с передач Ильи Иванцова и Кирилла Пилипенко. На 17-й минуте первого периода удвоил преимущество «Северстали» Александр Петунин с передачи Александра Суворова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В концовке третьего периода окончательный счёт установил форвард хозяев Давид Думбадзе, поразивший пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Абросимов (Иванцов, Пилипенко) – 09:49 (5x4)   2:0 Петунин (Суворов) – 16:28 (4x5)   3:0 Думбадзе (Лишка) – 58:55 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Северсталь» проведёт 14 ноября в гостях с «Локомотивом». «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Куньлунем» 12 ноября.

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