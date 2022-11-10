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Четыре передачи Стефана Да Косты помогли «Автомобилисту» крупно обыграть «Куньлунь»

Четыре передачи Стефана Да Косты помогли «Автомобилисту» крупно обыграть «Куньлунь»
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Куньлунь» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) одержали гости.

На 12-й минуте матча счёт открыл защитник гостей Никита Трямкин с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева.

На третьей минуте второго периода вторую шайбу «Автомобилиста» забросил Джесси Блэкер с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева. Спустя три минуты счёт 3:0 сделал Брукс Мэйсек с передач Георгия Белоусова и Стефана Да Косты. На последней минуте второго периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Никиты Трямкина сделал счёт крупным.

На второй минуте третьего периода довёл счёт до разгромного Олег Ли с передач Алексея Василевского и Данила Романцева. На 10-й минуте третьего периода размочил счёт нападающий хозяев Брэндон Ип с передач Тайлера Вона и Зака Лесли.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Трямкин (Да Коста, Голышев) – 11:17 (5x5)   0:2 Блэкер (Да Коста, Голышев) – 22:31 (5x5)   0:3 Мэйсек (Белоусов, Да Коста) – 25:11 (5x4)   0:4 Мэйсек (Да Коста, Трямкин) – 39:18 (6x5)   0:5 Ли (Василевский, Романцев) – 41:38 (5x5)   1:5 Ип (Вон, Лесли) – 49:10 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Куньлунь» проведёт с «Нефтехимиком» дома 12 ноября. В этот же день «Автомобилист» отправится в гости к «Витязю».

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