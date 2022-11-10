Тренер «Куньлуня»: возможно, нам нужно больше игроков для основного состава

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:5) и посетовал на недостаточное количество игроков для основного состава.

«Мы начали неплохо, у нас были возможности для того, чтобы открыть счёт, особенно в большинстве. Но после первого периода мы уступали в одну шайбу. Говорили команде, что второй период будет сложным, знали, что «Автомобилист» будет давить. Но допустили примерно те же ошибки, что и во время выездной игры. Мы бросали по воротам, но броски были недостаточно точными. Много отдавали шайбу, а соперник этим пользовался.

Мы достигли определённого уровня развития как команда, но затем случился небольшой откат. Необходимо делать более существенные шаги, чтобы продолжать развиваться. Возможно, нам нужно больше игроков для основного состава. В субботу будет следущий матч, в нём надо выложиться на полную», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.

После сегодняшнего поражения «Куньлунь Ред Стар» остался на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 23 очками в активе.