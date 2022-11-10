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Матч Чехии и Швеции на Кубке Карьяла остановлен из-за проблем со льдом

Матч Чехии и Швеции на Кубке Карьяла остановлен из-за проблем со льдом
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Матч сборных команд Чехии и Швеции в рамках этапа Еврохоккейтура Кубка Карьяла остановлен из-за проблем со льдом, сообщает шведский сайт Aftonbladet.se.

В первом периоде команды голов не забили. Во второй двадцатиминутке с интервалом в 40 секунд форвард шведов Андре Петерссон оформил дубль. Вскоре после этого у борта оторвался большой кусок льда, и встреча была прервана.

Отмечается, что организаторы встречи надеются продолжить матч.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
10 ноября 2022, четверг. 20:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 4
Швеция
0:1 Петерссон (Селльгрен) – 26:06 (5x5)   0:2 Петерссон (Линдхольм, Альсинг) – 26:46 (5x5)   1:2 Хлапик (Шпачек, Ленц) – 40:34 (5x5)   1:3 Петерссон (Линдхольм, Альсинг) – 41:25 (5x5)   1:4 Альсинг (Юханссон) – 48:17 (5x4)

Напомним, в текущем сезоне Еврохоккейтура вместо сборной России выступает сборная Швейцарии. В первом матче Кубка Карьяла швейцарцы обыграли сборную Финляндии по буллитам — 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Геторейд-центр» в финском городе Турку.

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