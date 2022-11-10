Матч Чехии и Швеции на Кубке Карьяла остановлен из-за проблем со льдом

Матч сборных команд Чехии и Швеции в рамках этапа Еврохоккейтура Кубка Карьяла остановлен из-за проблем со льдом, сообщает шведский сайт Aftonbladet.se.

В первом периоде команды голов не забили. Во второй двадцатиминутке с интервалом в 40 секунд форвард шведов Андре Петерссон оформил дубль. Вскоре после этого у борта оторвался большой кусок льда, и встреча была прервана.

Отмечается, что организаторы встречи надеются продолжить матч.

Напомним, в текущем сезоне Еврохоккейтура вместо сборной России выступает сборная Швейцарии. В первом матче Кубка Карьяла швейцарцы обыграли сборную Финляндии по буллитам — 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Геторейд-центр» в финском городе Турку.