Главный тренер «Нефтехимика» назвал причины поражения в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) и заявил, что необходимо выкладываться в каждом матче.
«Куча нереализованных моментов с нашей стороны плюс невзрачная игра в неравных составах. Это и решило в первом периоде, как оказалось, исход всего матча. Мне не в чем упрекнуть ребят, было желание, но в некоторых моментах нужно играть попроще, не надо лишние пасы давать, а нужно по-игроцки, по логике вещей – есть момент, надо бросать. Хорошие до этого матчи провели, но соперник был побыстрее, поудачливее. Не считаю, что надо ссылаться на эмоции, календарь, усталость, переезды или другие факторы. Надо выходить и в каждом матче доказывать, что ты лучший», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
После поражения «Нефтехимик» опустился на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка.
- 10 ноября 2022
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