Разин: Леонид из «Хоккейные ворота в рай» ничего не хочет задать?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:0) иронично отозвался об известном хоккейном функционере и эксперте Леониде Вайсфельде.



«В зуме есть кто-то у нас? Нет? Может быть, всё‑таки Леонид, из „Хоккейные ворота в рай“? Ничего нам не хочет задать?», – сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.



Ранее Вайсфельд заявлял, что Разин звонил ему ночью в нетрезвом состоянии. Тренер «Северстали» в ответ опубликовал пост с обращением в своих соцсетях.



«Северсталь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. В следующем матче команда из Череповца сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится в понедельник, 14 ноября, в Ярославле. Начало – в 19:00 мск.